Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahkemeden AVM çalışanları ilgilendiren emsal karar Mahkemeden AVM çalışanları ilgilendiren emsal karar 25 Haziran 2024 Salı Saat: 10:11 Güncelleme: 25 Haziran 2024 Salı 10:11 İzmir'deki bir alışveriş merkezinin mağaza çalışanı için mağazaya kestiği para cezası mahkemeden emsal bir kararla geri döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667a6db118b0ac447407c923" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 63 yaşında 8'inci diplomasını aldı Yolcu uçağı alev aldı; yolcular ölümden döndü ''Erdoğan, Erdoğan'' diye bağırdılar, İmamoğlu'nun yanıtı bu oldu Torunlarının gözü önünde başından vuruldu Mert Başaran Dolar'ın neden 2 katı artması gerektiğini ilkokul çocuğuna anlatır gibi anlattı Ellerini kollarını sallayarak gezen bin 456 kaçak göçmen daha yakalandı Canlı yayında Meral Akşener ile ilgili olay iddia Nurgül Yeşilçay'ın garip dansı olay oldu Yol kenarına tuvaletini yaptı, ehliyetine el konuldu