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  4. Mahkemeden AVM çalışanları ilgilendiren emsal karar

Mahkemeden AVM çalışanları ilgilendiren emsal karar

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İzmir'deki bir alışveriş merkezinin mağaza çalışanı için mağazaya kestiği para cezası mahkemeden emsal bir kararla geri döndü.

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