Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahkemeden eski eşe cinsel saldırıya ceza indirimi Mahkemeden eski eşe cinsel saldırıya ceza indirimi 18 Ekim 2024 Cuma Saat: 11:06 Güncelleme: 18 Ekim 2024 Cuma 11:06 Zonguldak'ta boşandığı eski eşine cinsel saldırıda bulunan zanlı 12 yıl hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme zanlının cezasında 2 yıllık "takdir indirimi" uyguladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671216f2ad1ca9a2b20181a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'de kilosu 320 bin TL'lik mis kokulu hasat başladı Sokak ortasında korkunç cinayet kamerada Vücudunda kesikler ve yanıklar olduğu belirlenen bir ceset bulundu Kırmızı bültenli bir DEAŞ'lı daha Türkiye'de yakalandı Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var Canlı yayında ''siz dahil hiçbir CHP'li domuz bağını hak etmiyor'' dedi, ortalık karıştı Hoşgeldin kış: Bir ilimiz güne bembeyaz başladı Muğla'da 3 ayrı noktada birden orman yangını: Evler tahliye edildi Down sendromlu çocuğun ağzını koli bandıyla bantladılar