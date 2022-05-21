Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı 21 Mayıs 2022 Cumartesi Saat: 10:50 Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'dan da canlı yayında parasını aldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628899c959069c72933b4313" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da şaka gibi olay! Minibüste top mermisi alarmı! Düğün magandaları polise saldırdı: 3 yaralı, 10 gözaltı var Hande Sarıoğlu elinde lolipopla Gülşen'e meydan okudu İstanbul'da 7,5'lik deprem tatbikatı... Dikkat çeken görüntüler İstanbul'da esrarengiz cinayet İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı için Akşener'den dikkat çeken açıklama AK Partili vatandaştan, Binali Yıldırım'a soğuk duş Selçuk Tepeli canlı yayında çileden çıktı: Kalem fırlatıp bardak kırdı Erdoğan müteahhidi fena terletti: ''Ne diyor bu ya?''