Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı

Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'dan da canlı yayında parasını aldı.

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