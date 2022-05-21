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Mahmut Tuncer kuralını bozmadı, canlı yayında parasını aldı

Yıllardır konuk olduğu her programda sunucudan aldığı paralarla adından söz ettiren Mahmut Tuncer, Armağan Çağlayan'dan da canlı yayında parasını aldı.

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