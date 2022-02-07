Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu 07 Şubat 2022 Pazartesi Saat: 12:25 Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Mahmutyazıcıoğlu’na yönelik saldırıda kullanılan silah, Yeşilköy Sahil'de kayalıkların altında gizlenmiş halde bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6200e59aab3bc05da6067d37" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Denizin dibini boylayan F-35'in yeni görüntüleri sızdı İstanbul'da trafiği kilitleyen kaza Veterinerde infial yaratan görüntü! Kedilere oda spreyi sıktı Alkolün dozunu kaçırıp, hastaneyi birbirine kattılar Sobayı tinerle yakmak isterken... İstanbul'da ''karanlığa, soğuğa mahkum değiliz'' eylemi Elektrik faturası protestosuna polis müdahalesi İstanbul'da şoke eden görüntüler! Yer yarıldı, yerin içine girdi! Düğün salonunda ''savaş'' çıktı! Dehşet anları kamerada