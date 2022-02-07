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Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kullanılan silah bulundu

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 17'ye yükseldi. Mahmutyazıcıoğlu’na yönelik saldırıda kullanılan silah, Yeşilköy Sahil'de kayalıkların altında gizlenmiş halde bulundu.

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