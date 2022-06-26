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Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar''

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Bodrum’da sahne aldığı sırada polisten uyarı aldı. Kırmızıgül, gelen uyarı üzere seyircisinden özür dileyerek “Maalesef sesimizi kıstılar” dedi.

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