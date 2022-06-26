Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' Mahsun Kırmızıgül: ''Maalesef sesimizi kıstılar'' 26 Haziran 2022 Pazar Saat: 23:55 Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Bodrum’da sahne aldığı sırada polisten uyarı aldı. Kırmızıgül, gelen uyarı üzere seyircisinden özür dileyerek “Maalesef sesimizi kıstılar” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62b8c7b7b1a75b2fd6544c23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AFAD, sular altında kalan mahallede vatandaşları botla kurtardı SOLOTÜRK'ten nefes kesen gösteri Bir yaşındaki bebeğin mucize kurtuluşu kamerada ''İmamoğlu''nun adı bile yetti; A Spor apar topar yayını kesti Havada korku dolu anlar: Paraşütün ipi koptu 96. Gazi Koşusu'nu kazanan belli oldu Meteoroloji uyarmıştı; Çok sayıda ev ve araç sulara gömüldü 5 dakika süren hortum kabusu kamerada! Taksim'de meydan kavgası: Tekme tokat birbirlerine girdiler