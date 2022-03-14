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  4. Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı

Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Y.B., 5 yıllık eşi S.B.’e baltalı dehşet yaşattı. Genç kadını evin kapısını baltayla kıran zanlının elinden KADES sistemi kurtardı.

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