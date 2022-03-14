Anasayfa Video Galeriler Gündem Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi, eşine kabusu yaşattı! Genç kadını KADES kurtardı 14 Mart 2022 Pazartesi Saat: 13:35 Sanatçı Mahsun Kırmızıgül’ün kardeşi Y.B., 5 yıllık eşi S.B.’e baltalı dehşet yaşattı. Genç kadını evin kapısını baltayla kıran zanlının elinden KADES sistemi kurtardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/622f1a6e0d90d25ae84ed903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu video infial yarattı: Rusya Eyfel kulesini vurdu! İbrahim Tatlıses uğradığı silahlı saldırıyı yıllar sonra anlattı Cübbeli Ahmet'ten Serdar Tuncer'e: ''Reyting istiyorsan kalçasını açan birini bul'' İstanbul'daki lüks oteldeki şüpheli ölümde, genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı TOGG gümbür gümbür geliyor: Yerli otomobil ilk 10'a girdi! CHP'den ''Cumhurbaşkanı adayı kim olacak'' sorusuna dikkat çeken yanıt Yine Bülent Serttaş ve yine Oryantal Didem... Bu sefer gözünü ayırmadı Ukrayna'dan sıcak görüntüler: Rusya, uçak fabrikasını bombaladı Merve Boluğur'dan göğüs dekolteli kar paylaşımı