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  3. 04 Haziran 2017 17:45

Mahsur kalan dağcı donmak üzereyken kurtarıldı

Niğde’de Demirkazık Dağında tırmanış esnasında düşerek yaralanan 20 yaşındaki dağcı Ebubekir Yaşar ve arkadaşı kurtarıldı.

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