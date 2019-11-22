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  3. 22 Kasım 2019 00:35

MAK Araştırma Başkanı Kulat erken seçim için tarih verdi

MAK Araştırma Danışmanlık Başkanı Mehmet Ali Kulat, katıldığı televizyon programında Ankara kulislerinde erken seçimin konuşulduğunu söyledi. Kulat, 2020'nin Kasım ayında bir seçim olacağını söyledi.

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