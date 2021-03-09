Anasayfa Video Galeriler Gündem Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! 09 Mart 2021 Salı Saat: 17:05 İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne diğer sürücüler tarafından atılan dayak kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604780b619175f6d2835d623" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz