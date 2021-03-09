Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler!

İstanbul'da akan trafikte hem makas atıp hem de araçları sıkıştırarak ilerleyen kamyonet şoförüne diğer sürücüler tarafından atılan dayak kameralara yansıdı.

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