Anasayfa Video Galeriler Gündem Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' Makedonya'da bir Türk vatandaşı Bakan Fidan'a sordu: ''Tayyip abi nasıl ?'' 05 Eylül 2024 Perşembe Saat: 14:10 Kuzey Makedonya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türk Çarşısı'nda önünü kesen bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Tayyip abi nasıl?" sorusunu yöneltti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66d991b838cf5229660dac83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haftalık ders saatleri azaltılacak mı? Bakan Tekin açıkladı Çanakkale'de vahşet: 2 köpek silahla katledildi İstanbul trafiğinde otomobil alev alev yandı AYM ''sokak hayvanları'' düzenlemesi için kararını açıkladı İETT kaptanları hayat kurtardı Bir katil koca daha: Önce mahalle esnafını sonra eşini öldürdü Özgecan'ın şüpheli ölümünde sevgilisine beraat Bir ilimiz İranlı turistlerle doldu: Otellerde yer yok Türk ve Fransız bilim insanlarından 15 yıllık çalışması tarihe geçti