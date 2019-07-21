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  3. 21 Temmuz 2019 23:15

Makilik alanda başlayan yangın ormana doğru ilerliyor

Aydın’ın Nazilli ilçesi yakınlarında makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisi ile hızla ormanlık alana doğru ilerleyen yangını söndürmek için ekipler bölgeye hareket etti. Havadan müdahale edilemeyen yangın olumsuz hava şartları nedeniyle büyük tehlike oluşturuyor. Yangın saat 22:30 Nazilli’ye bağlı Kırsal Toygar mahallesi ile Esenköy mahallesi arasındaki makilik alanda...

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