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  3. 27 Ağustos 2019 23:35

Makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor

Antalya’nın Kumluca ilçesinde makilik alanda çıkan yangın seraları tehdit ediyor. Çıkış sebebi henüz belli olmayan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Yangın bugün akşam saat 22:00 sıralarında Sarıcasu Mahallesinde bulunan makilik alanda başladı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca İtfaiye...

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