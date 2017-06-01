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  3. 01 Haziran 2017 18:45

Makinist o anları anlattı

İzmir'de tramvay hattında namaz kılan kişi yi görünce tramvayın durma görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tramvayı kullanan Aysu Tuna o anları anlattı.

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