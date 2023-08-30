Anasayfa Video Galeriler Gündem Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu 30 Ağustos 2023 Çarşamba Saat: 14:45 Güncelleme: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:45 Mal sahipleri ile kiracılar arasında cinayete kadar varan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bu sefer vatandaşları mağdur etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef2bd207991812334c59f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstiklal Caddesi'ne bin 200 Türk bayrağı Depremin yıkamadığı köprüden yüzbinlerce araç geçti Polis çevirmesinde kadın sürücüden pes dedirten tehdit Türkiye bu kediyi konuşuyor: İzlediğiniz tüm komik kedi videolarını unutturdu 68 yıl önce yapılan tabelayı gören dönüp bir daha bakıyor Türkiye'nin aradığı petrol bakın nereden çıktı İstanbul'da ortalığı savaş alanına çeviren feci kaza İstanbul'da sahte polis hırsızlığı kamerada Yolcu gemisi faciası kamerada! Böyle battı