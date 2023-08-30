Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu

Mal sahipleri ile kiracılar arasında cinayete kadar varan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bu sefer vatandaşları mağdur etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64ef2bd207991812334c59f3" allowfullscreen></iframe>