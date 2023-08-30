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  4. Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu

Mal sahibi ile kiracı birbirine girdi olan müşterilere oldu

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Mal sahipleri ile kiracılar arasında cinayete kadar varan tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Mülk sahibi ile kiracı arasındaki anlaşmazlık bu sefer vatandaşları mağdur etti.

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