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  3. 01 Ağustos 2017 11:15

Malatya sarıya boyandı

Dünyada kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’da kurutulmak amacıyla serilen kayısılar şehri sarıya boyarken, ortaya çıkan görüntü tabloları aratmıyor.

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