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Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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