Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.0 büyüklüğünde deprem 06 Ocak 2024 Cumartesi Saat: 16:05 Güncelleme: 06 Ocak 2024 Cumartesi 16:05 Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65995026aa1a322b4e0b7683" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yeniden Refah Partisi ittifak kararı için tarih verdi Burası İsviçre değil Türkiye! Taş evlerin kış manzarası büyüledi İzmir'de 4.2 büyüklüğünde deprem Pes! Minibüste sucuk yıkarken kameraya yakalandılar Eskiden kimse yüzüne bakmazdı, şimdi etten pahalı: Sakatat fiyatları eti solladı Yolcu uçağında korku dolu anlar: Uçağın gövdesi parçalandı! Kaçırılan öğrenci servisindeki miniklerin panik anları kamerada Depreme canlı yayında yakalandı Türkiye'deki Mossad ajanı camiden çıktı: Vaaz bile vermiş!