Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 07:06 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 07:06 Malatya'da saat 05:52'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66ab09d0a28380c76a012e13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Stacbuck'a taşlı, sopalı İsrail'i protestosu saldırısı Abdüllatif Şener’in oğlu, rehin aldığı anneannesini öldürdü Maliye ekipleri Kapalı Çarşı'da Polisten kaçan şüpheliye çelme takarak düşürdü Kenan Işık son yolculuğuna uğurlandı İstanbul'da 439 yıllık camide tarihi ayıp CHP, AK Parti ve MHP'den alınan belediyelerin borcunu açıkladı Kız arkadaşının ailesini yangın tüpüyle geri püskürttü Eve hırsız girdi; köpeğin şüphelileri izlediği anlar güldürdü