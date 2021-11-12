Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem 12 Kasım 2021 Cuma Saat: 13:11 AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618e3dc0c8a9360c193a8f03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Basketbol maçında skandal! Tek yumrukla yere serdi NFT dünyasına Yapı Kredi de Vadaa’lar ile katıldı Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci sorusuna dikkat çeken yanıt Gazeteci Mine Kırıkkanat'a tokatlı saldırı Dağda kaybolan kadın 100 saat sonra bulundu Cem Yılmaz, bu bir iddia değil, realite deyip bombayı patlattı Akit TV'de kavga çıktı; AK Partili Mehmet Metiner stüdyoyu terk etti Düğün sırasında ortalığı savaş alanına çevirdiler Başakşehir dokuma atölyesinde yangın