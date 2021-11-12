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Malatya'da 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD'ın verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi merkezli 4,7 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem Diyarbakır ve çevre illerden de hissedildi. Kandilli depremin büyüklüğünü 5,0 olarak açıkladı.

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