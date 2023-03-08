Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 5 katlı bina çöktü Malatya'da 5 katlı bina çöktü 08 Mart 2023 Çarşamba Saat: 16:50 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığı belirtildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/640892a0019856207b375503" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi boşaltıldı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı Yamaha'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınlara mesaj var: ''Takma! Sürmeye devam et'' Dünya Kadınlar Günü'nde eşini sokak ortasında katletti Kahramanmaraş’ta enkaz dağları yükselmeye devam ediyor Deprem yardımı olan kıyafetten çıkan parayı görünce 1 saniye bile düşünmedi Zirvedeki kabus! Depremler bin 400 metrelik dağı böyle yarıp geçti İstanbul'da korkutan manzara! Duvardan çıkanlara inanamayacaksınız Deprem sonrası göç hazırlığı yapanlara kötü haber