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Malatya'da 5 katlı bina çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre enkaz altında kimsenin olmadığı belirtildi.

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