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Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında bazı hasarlı binalar çöktü. Belediye Başkanı "binalara girmeyin" uyarısı yaptı.

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