Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem 27 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 12:40 Güncelleme: 27 Şubat 2023 Pazartesi 12:40 Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında bazı hasarlı binalar çöktü. Belediye Başkanı "binalara girmeyin" uyarısı yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63fc7a8728eebf249e7746c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Depremin dehşet verici yeni görüntüleri ortaya çıktı Kabus kamerada! Depremin yarıp geçtiği nokta gökyüzünden böyle görüldü Gürtüna ''Kanal İstanbul rezalet'' dedi, sunucu ne yapacağını şaşırdı Genç müzisyen intihar etti Adıyaman’da dağların arasından geçen fay kırığı havadan görüntülendi Haluk Levent'ten Kızılay ve AFAD hakkında olay iddialar Taraftar ''hükümet istifa'' dedi, Bakan Soylu meydan okudu! İstanbul'da dehşet gecesi! Silahlar konuştu, yaralılar var Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''