Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü 06 Nisan 2024 Cumartesi Saat: 09:05 Malatya’da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6610e6339f7a0932960aa1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yerel seçimleri kazanıp, mazbatasını aldıktan sonra büyük bir şok yaşadı DEAŞ militanları İstanbul'da yakalandı İstanbul siste kayboldu! Kartpostallık görüntülerle, boğaz trafiği askıya alındı Üniversiteli genç kıza kurşun yağmuru: 15 boş kovan bulundu Mansur Yavaş konuşurken belediyeye ''T.C.'' tabelası asıldı Şanlıurfa’da otogarda silahlı kavga: 1 ölü, 10 yaralı Muhtar olamadı ama fenomen oldu: Sağlık Bakanına şiir yazan çoban aday akrabalarına sitem etti Mansur Yavaş'ın ikinci dönemi coşkuyla başladı İstanbul'da korkutan yangın! Binaları alevler sardı