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Malatya’da büyük patlama: Ortalık savaş alanına döndü

Malatya’da İnsani Yardım Vakfı tarafından iftar yemeklerinin hazırlandığı konteynerde bulunan tüpler patlayınca mahalle savaş alanına döndü.

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