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  3. 31 Ekim 2019 23:25

Malatya'da cinayet anı saniye saniye kamerada !

Malatya’nın Pütürge ilçesinde iddiaya göre kan davası nedeniyle sokak ortasında yaşanan cinayet anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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