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Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı

Malatya'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde çöken binanın altından kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı.

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