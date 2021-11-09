Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı Malatya'da çöken binadan kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı 09 Kasım 2021 Salı Saat: 21:16 Malatya'nın en işlek caddelerinden olan İnönü Caddesi'nde çöken binanın altından kendi imkanlarıyla çıkan vatandaş yaşadıklarını anlattı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/618abae17516d036b96ee4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İki katlı bina çöktü: Enkaz altından sesler geliyor İlginç anlar: Takım arkadaşını maçın ortasında tekme tokat dövdü Tunceli'de balıkçılar yakaladı: Bu balığın eti 100, havyarı 2 milyon lira İki katlı bina çöktü: Enkaz altında kalanlar var! Müge Anlı canlı yayınında ilginç anlar: Kendini odaya kilitledi Belediyeye rüşvet operasyonu: Gözaltılar var Boşanmak isteyen kadına korkunç işkence Akşener: ''Yavşak yavşak konuşanlara provokasyon yaptırabilirsiniz, sizden korkan sizin gibi olsun!' ByLock'un sahibi tahliye edildi