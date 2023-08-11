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  4. Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı

Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı

Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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