Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı Malatya’da depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı İhlas Haber Ajansı 11 Ağustos 2023 Cuma Saat: 09:10 Malatya’da yaşanan 5.3 büyüklüğündeki depremin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64d5d0d393e7854ccb3f02b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da fabrika yangını Yine ağzımızın tadı kaçtı: Peynir ve sütte büyük tehlike İstanbul'da elektrikli scooter dehşeti kamerada Babasından daire talebi reddedilen genç kadın çılgına döndü MHP’nin seçim şarkısı ortaya çıktı Dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu 4 ay sonra yuvaya döndü Canlı yayında Bahçeli hakkında olay iddia O dünyanın en zehirlisi! Türkiye'de bir sitenin bahçesinde bulundu İstanbul’da güpe gündüz çifte silahlı saldırı kamerada