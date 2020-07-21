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  3. 21 Temmuz 2020 23:05

Malatya'da emanet araca satırlı saldırı

Video Galeri
Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
Hayvan pazarından firar eden kurbanlık tosun karayolunu karıştırdı
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Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü
Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü
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Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi
Diyarbakır'da termometreler 47 dereceyi gösterdi, hayat durma noktasına geldi
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72 gündür kayıp olan kızının son görüldüğü noktaya gelip gözyaşı döktü
72 gündür kayıp olan kızının son görüldüğü noktaya gelip gözyaşı döktü
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Son dakika... Pınar'ın katilinin görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika... Pınar'ın katilinin görüntüleri ortaya çıktı
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İzmir Seferihisar'da orman yangını
İzmir Seferihisar'da orman yangını
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