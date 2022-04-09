Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem 09 Nisan 2022 Cumartesi Saat: 18:00 Malatya'da merkez üssü Pütürge olan 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62519f8b2294c34cf50397a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada Mehmet Ali Erbil’den çirkin Ukrayna espirisi Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı Korkunç anlar kamerada! Cep telefonu bomba gibi patladı Bunun adı hırsızlık, dolandırıcılık değil gasp! Sarı taksi, sarı gasp! AK Parti'den tepki çeken hamle: ''Hepsi Bakanlıklara verilecek'' Metrobüs'te akıl almaz anlar: ''Gel silahım var. Adamı evinden aldırırım'' İzmir'in ''Kolpaçino'' kumarhanesi Ramazan'da da mesaideydi...