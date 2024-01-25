Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem 25 Ocak 2024 Perşembe Saat: 17:01 Güncelleme: 25 Ocak 2024 Perşembe 17:01 AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyük paniğe neden olan deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 5.2'lik depremin ardından 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65b269ac4a8f3b49490e05e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tesla tekne modunu açtı! Sosyal medyayı sallayan görüntü Petrol rafinerisinde büyük yangın! Dron saldırısı mı? MSB: Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan ekonomik vaatler: Emekliye 2.500 TL destek Film sahnesi değil gerçek: ABD'nin askeri üssünde kabus! TikTok için video çekerken kabusu yaşadı TCMB yılın ilk faiz kararını açıkladı Gören bir daha baktı: Bu 2 fotoğraf aynı gün aynı ilimizde çekildi İsrail askerinin cenaze töreninde ortalık karıştı