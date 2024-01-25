Malatya'da şiddetli deprem

AFAD, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Büyük paniğe neden olan deprem Adıyaman başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. 5.2'lik depremin ardından 3.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi.

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