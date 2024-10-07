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  4. Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor

Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor

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Kayısının başkenti Malatya'da yüzlerce dönüm alanda ekimi yapılan kapya biberler hasat sonrası dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor.

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