Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor Malatya'da yetişiyor, dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor 07 Ekim 2024 Pazartesi Saat: 10:46 Güncelleme: 07 Ekim 2024 Pazartesi 10:46 Kayısının başkenti Malatya'da yüzlerce dönüm alanda ekimi yapılan kapya biberler hasat sonrası dondurularak ABD'ye ihraç ediliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/670391be8df8455aca0f8993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Gece kulübü çıkışı 2 kadın ve 1 erkek birbirine girdi PKK'ya bir darbe daha: 6 terörist öldürüldü Yabani dizisinde tepki çeken kadın cinayeti sahnesi Şaşkın hırsızlar koca tabelayı görmedi; dükkanı soydu İstanbul'da motosikletli saldırı: Daireye kurşun yağdırdılar İzmir'de yaralı bir geyik fabrikaya sığındı Hainlerin onlarca ini yerle bir edildi Tünelde can pazarı: 4 kişi otomobilin içinde sıkıştı Esenyurt'ta sapık kamerada: Minik çocuğu taciz etti