Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var Malatya'da yolcu otobüsü kazası: Çok sayıda yaralı var 15 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 09:20 Malatya'da otomobil ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 15 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661cc73ae7531df8d6055013" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 74 ilde dev operasyon: Yüzlerce kişi yakalandı Trans bireye hem gasp hem meydan dayağı Seçim bitti kavgası bitmedi: AK Parti İlçe Başkanı vuruldu Üçü birden zıplamaya başladı: ''Bizi cin çarptı'' İstanbul'da yine eski eş cinayeti İranlı şarkıcının Türkiye konseri savaş alanına döndü Yolcu otobüsünde soda şişeli psikopat dehşeti Tofaş ile BMW kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı var Polisten kaçan şüpheliyi esnaf böyle paketledi