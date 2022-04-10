Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü 10 Nisan 2022 Pazar Saat: 10:35 Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625288bb4b6ee9404d1e9f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlar güpegündüz öyle bir şeyi çaldı ki... Araç sahibi hayatının şokunu yaşadı Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı için sürpriz iddia Mide bulandıran iddia! Ata cinsel istismardan gözaltında Kadın sürücüye saldırdı, gözü arabadaki bebeği bile görmedi Malatya'da şiddetli deprem Dev market zincirinde fareler cirit atıyor! O anlar kamerada Mehmet Ali Erbil’den çirkin Ukrayna espirisi Hakan Şükür için ''söyleyemiyoruz adını'' dedi sosyal medya yıkıldı Bir mahallede isyan var! Hırsızlar 100 binaya da aynı şeyi yaptı