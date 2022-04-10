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  4. Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü

Malatya'daki 5,2'lik depremin ardından korkunç görüntü: Gündüz geceye döndü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğünde deprem sırasında ilçeye bağlı Tekederesi Mahallesi kırsalında oluşan toz bulutu, vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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