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Malatya’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası temelleri atılan kalıcı konutlarının inşaatı hızla sürüyor.

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