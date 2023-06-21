Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi Malatya’daki kalıcı konutların son hali görüntülendi 21 Haziran 2023 Çarşamba Saat: 11:35 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde deprem sonrası temelleri atılan kalıcı konutlarının inşaatı hızla sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6492b65fe7104808ac3822b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da silahlı saldırı! Yanlış kişiyi vurduğu ortaya çıktı Trafikte avukat çifte kabusu yaşattılar ''Burada çilek yetişmez'' denildi, 200 ton verim alındı İstanbul'un bir ilçesi için deprem alarmı: 25 bin kişi risk altında! Geç gelen yaz karpuz fiyatını vurdu! Sudan bile ucuz Kuzey Ege'nin incisi bayram tatilinde dolup taşacak Derin donduruculu vahşetin zanlısı tutuklandı Sınır kapısında 32 piton ele geçirildi Melis Sezen'in transparan dansı sosyal medyayı salladı