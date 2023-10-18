Anasayfa Video Galeriler Gündem Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü 18 Ekim 2023 Çarşamba Saat: 12:30 Güncelleme: 18 Ekim 2023 Çarşamba 12:30 Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkımın büyük olduğu mahallelerden biri olan Zaviye Mahallesi’nde ağır hasarlı evlerin de yıkılması ile ortaya devasa boşluklar çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/652fa5b084130d13ca5c7283" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İkinci el otomobilde yine ''sazan sarmalı'' tuzağı İsrail'in katliamı sonrasında 2 kardeşin yürek burkan görüntüsü İsrail'in bomba yağdırdığı çocukların kanlı saldırıdan önceki görüntüleri ortaya çıktı İstanbul'da mucize kurtuluş! 3'üncü kattan düşen çocuk böyle kurtuldu İki teröristin öldürüldüğü operasyon kamerada İstanbul'da metrobüs kazası İsrail'den katliam için de katliam: Önce hastane sonra enkazını vurdular İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto! Ortalık savaş yerine döndü Almanya Başbakanı Scholz’un uçağı sirenlerin çalmasıyla tahliye edildi