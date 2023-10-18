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  4. Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü

Malatya'dan kahreden manzara! Deprem sonrası koca mahalle tarlaya döndü

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Malatya’da 6 Şubat depremlerinde yıkımın büyük olduğu mahallelerden biri olan Zaviye Mahallesi’nde ağır hasarlı evlerin de yıkılması ile ortaya devasa boşluklar çıktı.

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