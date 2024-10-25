Anasayfa Video Galeriler Gündem Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı 25 Ekim 2024 Cuma Saat: 15:46 Adıyaman Atatürk Baraj Gölü kıyısı ve adalarda sonbaharın gelmesiyle kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/671b9315e8653bf19607fc53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan: Hava Kuvvetlerimiz ve MİT bu alçak saldırıya cevabımızı verdi Okan Buruk apar topar ameliyata alındı 17 yaşındaki kıza istismar iddiası: Baltayla ortalığı birbirine kattı Alanya Kalesi'nden bisiklet inen genç sosyal medyayı salladı ''Böylesi ancak Türkiye'de olur'' dedirten mezarlık Güneşli sonbaharın en gözde rotasıydı; o da yok oldu! Mehmetçik hainlere nefes aldırmıyor: 18 terörist etkisiz hale getirildi Narin kaybolmadan 1 saat önce... Küçük kızın koşarak kaçtığı anlar kamerada Hobi olarak başladı, şimdi ekmek kapısı oldu: 4 dönümden 7 tonluk hasat!