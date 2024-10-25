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  4. Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Maldivler değil Türkiye: Sonbaharda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı

Adıyaman Atatürk Baraj Gölü kıyısı ve adalarda sonbaharın gelmesiyle kartpostallık manzaralar ortaya çıktı.

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