Anasayfa Video Galeriler Gündem Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar Mali Müşavir de bunu yaparsa... Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç anlar 27 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 13:25 Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Mali Müşavir Emine Küp, matematik sorusunda elendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6309f1149aeb303a993c6453" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Şofeer şofer'' sözleriyle tanınan Makbule Tokmak hayatını kaybetti Aracında havaya ateş açan İranlı maganda için karar verildi Ümit Özdağ'dan cuma namazında imama ''Atatürk'' tepkisi Yürekleri ağızlara getiren anlar: Seyircilerin gözünün önünde ayı eğitmenine saldırdı Ailesi indi, o kaldı! Halk otobüsünde çocuğu unuttular Şehidin hatırası... Hırsızlar öyle bir şeyi çaldı ki! ''Atatürk’ün anasına söven şerefsiz sarayda ağırlandı'' Genç kadın evinde tilki saldırısına uğradı Tribünde skandal! Türk Bayrağı'nı yaktılar!