  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 29 Nisan 2017 21:20

Mali polisten suç şebekesine operasyon: 8 gözaltı

İstanbul'da, satış yapmadan pos cihazlarından çekim yaptırarak kart sahiplerine yüksek faiz karşılığı nakit para ödediği iddia edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Video Galeri
Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
Çözüm Sürecini bitiren teröristler öldürüldü
Video Galeri
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından ikinci kez geçti
İngiliz savaş gemisi İstanbul Boğazından ikinci kez geçti
Video Galeri
Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı
Eski milletvekilinin baba evinde yangın çıktı
Video Galeri
Soyguncuları böyle püskürttü
Soyguncuları böyle püskürttü
Video Galeri
4 dakika içinde dondu
4 dakika içinde dondu
Video Galeri
Kına gecesine giden gelin kaza yaptı
Kına gecesine giden gelin kaza yaptı