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  3. 18 Ağustos 2020 17:55

Mali'de darbe girişimi: Meclis Başkanı ve Ekonomi Bakanı tutuklandı

Afrika ülkesi Mali'de, darbe girişimi olduğu iddia edildi. Başkent Bamoka'da Meclis Başkanı Moussa Timbine ile Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe'nin alıkonulduğu bildirildi.

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