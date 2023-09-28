MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi

Kendisinden 40 yaş küçük güzel sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk adımı attı ve kameraların önünde genç sevgilisine evlilik teklifi etti.

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