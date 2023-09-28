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MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi

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Kendisinden 40 yaş küçük güzel sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk adımı attı ve kameraların önünde genç sevgilisine evlilik teklifi etti.

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