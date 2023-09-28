Anasayfa Video Galeriler Gündem MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi MALİ'den 40 yaş küçük sevgilisine olay evlilik teklifi 28 Eylül 2023 Perşembe Saat: 10:20 Güncelleme: 28 Eylül 2023 Perşembe 10:20 Kendisinden 40 yaş küçük güzel sevgilisi Gülseren Ceylan ile evlilik hazırlıkları yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, ilk adımı attı ve kameraların önünde genç sevgilisine evlilik teklifi etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6515293b4fece7059b3d56c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Mehmet Ali Erbil'den 40 yaş küçük sevgilisine evlilik teklifi CNN Türk'ten İmamoğlu ve Yavaş için canlı yayında tepki çeken yayıncılık İstanbul'da korku dolu gece: Facianın eşiğinden dönüldü! Hastanede skandal! Bebek hırsızı kamerada Oyuncu Seda Fettahoğlu'nun cesedini bulan gencin ifadesi ortaya çıktı 5'inci kez Dünya Şampiyonu olup, Atatürk'lü zafer mesajıyla mest etti UEFA'dan Fenerbahçe mi, Galatasaray mı anketi Şimşeklerin dansı böyle görüntülendi! Gece, gündüze döndü Dünyanın en büyük saat kulesine yıldırım isabet etti