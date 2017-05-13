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  3. 13 Mayıs 2017 16:15

Mall of Antalya, Murat Boz konseriyle açıldı

ALIŞVERİŞ merkezi ve eğlence kompleksi Mall of Antalya'nın resmi açılışı Murat Boz'un verdiği konserle yapıldı. Binlerce kişinin izlediği konserde Murat Boz sevilen şarkılarını Antalyalı hayranlarıyla söyledi.

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