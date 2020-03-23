  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 23 Mart 2020 18:50

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç kapı kapı gezdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, diğer belediye başkanlarına örnek olacak bir adım attı ve Maltepe'de yaşayan 65 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde tek tek ziyaret etti.

Video Galeri
''Evinize gidin'' diyen belediye başkanı nineden bastonu yedi !
''Evinize gidin'' diyen belediye başkanı nineden bastonu yedi !
Video Galeri
Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Video Galeri
Türkiye'de çareler tükenmez ! Market alışverişini drone ile yaptı
Türkiye'de çareler tükenmez ! Market alışverişini drone ile yaptı
Video Galeri
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz meydan okudu
Kalçasında tuvalet kağıdı sektiren Kerimcan Durmaz meydan okudu
Video Galeri
Müge Anlı'nın sevilen ismi koronavirüs engeline takıldı !
Müge Anlı'nın sevilen ismi koronavirüs engeline takıldı !
Video Galeri
Mete Yarar ve Deniz Zeyrek'in korona virüsü kavgası!
Mete Yarar ve Deniz Zeyrek'in korona virüsü kavgası!
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM