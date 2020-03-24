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  3. 24 Mart 2020 23:30

Maltepe Belediye Başkanı Kılıç'tan büyük sürpriz

Maltepe'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapı kapı gezen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç bu akşam da belediyeyi arayan 65 yaş üstü bir vatandaşın ilaçlarını kendi eliyle teslim etti.

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