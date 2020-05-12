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  3. 12 Mayıs 2020 15:35

Maltepe Belediyesi'nden salgın sürecinde güç verecek paylaşım

Maltepe Belediyesi, Türkiye'de 3 binden fazla vatandaşımızın hayatına mal olan koronavirüs salgınında vatandaşlarımızın bireysel olarak alabileceği tedbirleri bir animasyonla paylaştı.

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