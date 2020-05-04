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  3. 04 Mayıs 2020 11:55

Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu

Sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde Maltepe D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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