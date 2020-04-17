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  3. 17 Nisan 2020 17:45

Maltepe'de semtlerde maske ve eldivenler belediyeden

Maltepe Belediyesi, ilçede kurulan semt pazarlarında zabıta aracılığıyla vatandaşa maske ve eldiven dağıttı.

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