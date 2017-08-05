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  3. 05 Ağustos 2017 09:45

Maltepede yol çalışması sırasında çökme meydana geldi

Maltepe’de asfaltlama çalışması sırasında yolda çökme meydana geldi. Çalışma yapan kamyon ise çökme nedeniyle açılan çukura düştü.

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