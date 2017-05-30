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  3. 30 Mayıs 2017 17:15

Manavgat sahilinde hortum

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kısa süreli görülen hortum yerli ve yabancı turistlere heyecan yaşattı.

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Park halindeki araçların lastikleri kesildi
Park halindeki araçların lastikleri kesildi
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İzmirden korkunç haber! 3 ölü
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Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
Cevdet Yılmaz yeni görevini Şaban Dişliden devraldı
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Otogar, evsizlerin yaşam durağı
Otogar, evsizlerin yaşam durağı
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