Manavgat'ta yangında yok olan mahallesi havadan görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61077beff23e2d44da3c4f63" allowfullscreen></iframe>