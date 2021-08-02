Anasayfa Video Galeriler Gündem Manavgat'ta yangında yok olan mahallesi havadan görüntülendi Manavgat'ta yangında yok olan mahallesi havadan görüntülendi 02 Ağustos 2021 Pazartesi Saat: 08:00 Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61077beff23e2d44da3c4f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Haluk Levent'ten yangın bölgesinden yardım çığlığı Bakan Koca'dan tepki çeken paylaşım: Yoğun bakım hastasını paylaştı Taşıma suyla yangına müdahale görüntüleri kahretti İBB’nin ekipleri üç gündür yangınlara müdahale ediyor Şahan Gökbakar sosyal medyadan bağıra bağıra helikopteri getirdi Belediye Başkanı'ndan halka ağlatan çağrı: ''Derhal terk edin!'' Mersin Limanı'nda skandal görüntüler Van'da yine sel felaketi: Çok sayıda ev hasar gördü Yangın şehidinin son görüntüleri ortaya çıktı