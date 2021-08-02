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Manavgat'ta yangında yok olan mahallesi havadan görüntülendi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında ilk günde alevlerin esiri olan bir çok evin yandığı Kalemler Mahallesi havadan drone ile görüntüledi.

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