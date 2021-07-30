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  4. Manavgat'taki ''ormanı yaktılar'' linçi! Vatandaş 2 kişiyi linç etmeye kalkıştı

Manavgat'taki ''ormanı yaktılar'' linçi! Vatandaş 2 kişiyi linç etmeye kalkıştı

Manavgat'ta, yangın bölgesinde evleri ve arazileri bulunan vatandaşlar, Hocalar Mahallesi girişinde ormanı yaktığını düşündükleri 2 kişinin araçlarının yolunu kesip linç etmeye kalkıştı.

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