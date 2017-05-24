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  3. 24 Mayıs 2017 17:45

Manchester saldırısında ölenler için anma töreni düzenlendi

İngiltere’nin Manchester şehrinde terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden 22 kişi için anma töreni düzenlendi.

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Otomobilin LPG tankı böyle patladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğandan Belçika ziyareti öncesi önemli açıklamalar
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Bahçelinin Ferdi Tayfur şarkıları eşliğinde çay keyfi
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Yeni Malatya, yeni lig, yeni hedefler...
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Yolcu otobüsü otomobile böyle çarptı
Yolcu otobüsü otomobile böyle çarptı