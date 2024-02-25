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Mangal yaparken apartmanı yaktılar

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Kocaeli’de 3 katlı apartmanın çatı katındaki mangal keyfi kötü bitti. Çıkan yangın sonrası dairede büyük bir hasar meydana geldi.

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