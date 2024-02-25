Anasayfa Video Galeriler Gündem Mangal yaparken apartmanı yaktılar Mangal yaparken apartmanı yaktılar 25 Şubat 2024 Pazar Saat: 22:20 Güncelleme: 25 Şubat 2024 Pazar 22:20 Kocaeli’de 3 katlı apartmanın çatı katındaki mangal keyfi kötü bitti. Çıkan yangın sonrası dairede büyük bir hasar meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65db9305072fd542440748f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Antalya'da bir ceset daha bulundu İstanbul'da güpegündüz korkunç cinayet Ehliyet için sağlık raporu isteyince ortaya çıkan gerçekle şoke oldu Mersin'de korkutan keşif: Bahçesini kazarken buldu, itfaiye zor söndürdü Türkiye bunu da gördü: Okulda maket mezarla sabır dersi 9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü Havalar ısındı, piknik sezonu açıldı Çocuk destek merkezinde yangın kabusu Kastamonu'da ortaya çıkan ''sevimli misafir'' kamerada