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  3. 28 Ocak 2020 18:15

Manisa Kırkağaç'taki deprem anı kamerada !

Manisa Kırkağaç'ta 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sırasında markette yaşanan panik anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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